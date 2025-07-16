Металла навалом, а денег нет: металлурги Донбасса предупредили о кризисе

Спрос упал, тарифы выросли: металлурги ДНР и ЛНР просят о помощи

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Металлурги Донбасса предупреждают: отрасль может войти в кризис.

Компания ЮГМК, которая управляет заводами в ДНР и ЛНР, заявила о падении спроса минимум на 10-15% в 2025 году. Это около пяти тонн металла, который никто не купит.

Цены на прокат и ферросплавы упали почти на 17%, а тарифы на электроэнергию резко выросли. Например, для Стахановского завода — на 125%.

Гендиректор ЮГМК Валерий Шерин сообщил, что предприятия теряют прибыль и просят государство помочь: ограничить импорт, дать скидки на перевозки и снизить тарифы.

Пока, по словам Минпромторга, ситуация не критическая — отрасль получает поддержку. Но металлурги уверены: без новых мер заводы могут остановиться.

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