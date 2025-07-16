Президент России Владимир Путин продолжит спецоперацию, несмотря на угрозы Дональда Трампа.
Об этом пишет агентство Reuters. По его данным, глава государства считает, что армия и экономика страны достаточно сильны, чтобы выдержать давление Запада.
Путин провёл переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Но, как отмечают в материале, он ясно дал понять: Россия будет добиваться своих условий мира.
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Трамп хочет показать, будто не ищет конфликта с Россией. Однако, по мнению сенатора, его действия ведут к обратному результату.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.