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Несмотря на угрозы США: Путин сохраняет жёсткую линию по Украине

Путин не отступает: Трампу ответили курсом на продолжение спецоперации
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Правда ТВ

Президент России Владимир Путин продолжит спецоперацию, несмотря на угрозы Дональда Трампа.

Об этом пишет агентство Reuters. По его данным, глава государства считает, что армия и экономика страны достаточно сильны, чтобы выдержать давление Запада.

Путин провёл переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Но, как отмечают в материале, он ясно дал понять: Россия будет добиваться своих условий мира.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Трамп хочет показать, будто не ищет конфликта с Россией. Однако, по мнению сенатора, его действия ведут к обратному результату.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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