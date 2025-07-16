Несмотря на угрозы США: Путин сохраняет жёсткую линию по Украине

Путин не отступает: Трампу ответили курсом на продолжение спецоперации

0:41 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент России Владимир Путин продолжит спецоперацию, несмотря на угрозы Дональда Трампа.

Об этом пишет агентство Reuters. По его данным, глава государства считает, что армия и экономика страны достаточно сильны, чтобы выдержать давление Запада.

Путин провёл переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Но, как отмечают в материале, он ясно дал понять: Россия будет добиваться своих условий мира.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Трамп хочет показать, будто не ищет конфликта с Россией. Однако, по мнению сенатора, его действия ведут к обратному результату.

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