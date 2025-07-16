Сбил не тот дрон — сядешь: россиян предупредили об уголовке из-за дронов

За доброе дело — до 20 лет: стрельба по дрону может обернуться тюрьмой

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России за стрельбу по дронам можно попасть под уголовное дело.

Даже если это украинский БПЛА, доказать это будет непросто. А если сбит дрон силовиков — можно получить до 20 лет за диверсию.

Об этом рассказали юристы и эксперты "Ленте.ру". Они объясняют: действовать с оружием можно только при крайней необходимости — иначе будет статья.

Самовольная стрельба — это не только штраф или изъятие оружия, но и риск попасть под статью за порчу имущества. Или хуже.

Эксперты советуют всё фиксировать на видео — иначе доказать свою правоту будет сложно. Были случаи, когда за попытку остановить дрон людей вызывали на допрос.

При этом охотникам на дроны в России официально действовать нельзя. МЧС даже запретило сбивать беспилотники подручными средствами.

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