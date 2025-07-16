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Вспышка менингита: в 2025 году заболели уже более тысячи россиян

Взрослые начали умирать чаще: в России взрыв заболеваемости менингитом
1:05
Правда ТВ

В России зафиксирован резкий рост менингита. Заболеваемость выросла на 260%.

Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Румянцев. По его словам, за первые пять месяцев этого года выявлено 1266 случаев менингококковой инфекции.

Раньше болели в основном дети. Сейчас — взрослые. Их уже почти тысяча. И у них болезнь протекает тяжелее.

Смертность среди взрослых — около 16%, у пожилых — до 30%.

Причины — слабая вакцинация и рост трудовой миграции. В прошлом году прививки сделали 841 тысяча человек. В этом — только 518 тысяч.

Румянцев считает, что менингококковая вакцина должна войти в нацкалендарь. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов предложил прививать и мигрантов, и военных.

Сейчас вакцинация бесплатна только в отдельных регионах. В Москве — по эпидпоказаниям.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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