Что скрывает новая татуировка Поклонской: руны, дерево и Шекспир

Цветок, змеи и руны: Поклонская показала новую татуировку на спине

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

У Натальи Поклонской — новая татуировка. Причём на спине и с рунами.

Фото экс-прокурора появились в её Telegram-канале. На кадрах видно: вокруг стилизованного древа жизни — рунические символы. Это может быть отсылкой к мифу о скандинавском боге Одине и древе Иггдрасиль.

В посте Поклонская цитирует Шекспира: "Цветком невинным ты выгляди, но будь под ним змеёй".

Судя по видео, у неё минимум три татуировки: Феникс на руке, змеи с лотосом на спине и новая — с рунами.

После ухода из политики Поклонская редко поздравляет с православными праздниками, но часто пишет о эзотерике, рунах и политеизме.

Она даже приносила свою книгу об этих темах в школы. Церковь на это жёстко отреагировала. Патриарх Кирилл и представители РПЦ выступили с критикой.

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