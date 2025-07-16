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Что скрывает новая татуировка Поклонской: руны, дерево и Шекспир

Цветок, змеи и руны: Поклонская показала новую татуировку на спине
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Правда ТВ

У Натальи Поклонской — новая татуировка. Причём на спине и с рунами.

Фото экс-прокурора появились в её Telegram-канале. На кадрах видно: вокруг стилизованного древа жизни — рунические символы. Это может быть отсылкой к мифу о скандинавском боге Одине и древе Иггдрасиль.

В посте Поклонская цитирует Шекспира: "Цветком невинным ты выгляди, но будь под ним змеёй".

Судя по видео, у неё минимум три татуировки: Феникс на руке, змеи с лотосом на спине и новая — с рунами.

После ухода из политики Поклонская редко поздравляет с православными праздниками, но часто пишет о эзотерике, рунах и политеизме.

Она даже приносила свою книгу об этих темах в школы. Церковь на это жёстко отреагировала. Патриарх Кирилл и представители РПЦ выступили с критикой.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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