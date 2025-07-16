Санитарная зона уходит в прошлое: РЖД прощается с туалетами в рельсы

Больше никаких санитарных зон: в вагонах РЖД будет только чисто

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Скоро "санитарная зона" у поездов станет пережитком прошлого.

В РЖД заявили, что полностью откажутся от вагонов с гравитационными туалетами. Сейчас такие поезда используют редко — в основном для резервов.

Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников. Он пояснил, что в ближайшие годы компания окончательно уберёт такие вагоны с маршрутов.

Все новые и действующие поезда уже оборудованы биотуалетами. Колесников добавил, что в таких условиях "санитарные зоны" просто не нужны.

Ранее стало известно, что к 2030 году в России появятся беспилотные поезда дальнего следования.

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