Кто платит — тот и страдает: МИД России ответил на возмущение Эстонии

Захарова уколола Каллас за сомнения в плане Трампа по Украине

0:41 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

МИД России отреагировал на слова премьер-министра Эстонии.

Мария Захарова подколола Каю Каллас, которая усомнилась, что США будут поставлять оружие Украине за счёт Европы.

Захарова написала: "Неужели Кая начала о чём-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?"

Ранее Дональд Трамп сообщил, что поставки оружия Украине возможны, но только если НАТО полностью оплатит эти поставки.

По мнению главы думского комитета Леонида Слуцкого, США пытаются усидеть на двух стульях, но это не повлияет на ход СВО.

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