Ночная атака в Махачкале: кто устроил засаду на бойца ММА

Покушение на бойца ММА в Махачкале: стрелки скрылись после 10 выстрелов

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Покушение на известного бойца ММА: в Махачкале неизвестные напали на Тимура Хизриева. Это случилось около половины двенадцатого ночи, у дома на улице Данилова.

Двое мужчин в масках подкараулили бойца, когда он выходил из машины. Они открыли огонь из травматического пистолета. Сделали около десяти выстрелов.

Хизриев получил множественные ранения. Его срочно госпитализировали. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.

По данным очевидцев, убегая, нападавшие выкрикивали угрозы и оскорбления в адрес семьи спортсмена. Сейчас их ищет полиция.

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