Обогнали всех, кроме трёх: Россия удержала четвёртое место в мире по экономике

Россия снова в топ-4 экономик мира: Всемирный банк не изменил расклад

0:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия сохранила за собой четвёртое место среди крупнейших экономик мира. Об этом сообщает Всемирный банк.

По итогам 2024 года ВБ оценил российский ВВП в $6,92 триллиона по паритету покупательной способности. Это больше, чем в 2023-м — тогда было $6,45 триллиона.

В тройке лидеров — Китай, США и Индия. Пятое место заняла Япония.

Ранее Максим Орешкин, замруководителя администрации президента, напомнил, что рост российской экономики опережает средние глобальные темпы.

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