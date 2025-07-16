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Обогнали всех, кроме трёх: Россия удержала четвёртое место в мире по экономике

Россия снова в топ-4 экономик мира: Всемирный банк не изменил расклад
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Правда ТВ

Россия сохранила за собой четвёртое место среди крупнейших экономик мира. Об этом сообщает Всемирный банк.

По итогам 2024 года ВБ оценил российский ВВП в $6,92 триллиона по паритету покупательной способности. Это больше, чем в 2023-м — тогда было $6,45 триллиона.

В тройке лидеров — Китай, США и Индия. Пятое место заняла Япония.

Ранее Максим Орешкин, замруководителя администрации президента, напомнил, что рост российской экономики опережает средние глобальные темпы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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