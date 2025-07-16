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Сим‑карта превратилась в ловушку: за что теперь можно отдать десятки тысяч

Госдума России предложила штрафовать за передачу мобильного номера по договору
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Правда ТВ

В России могут ввести крупные штрафы за передачу своего мобильного номера другому человеку. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Если закон примут, за такую "услугу" гражданину придётся заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели рискуют попасть на 100-200 тысяч.

Речь идёт о ситуации, когда человек отдает свой номер по договору другому — даже временно. И если это делается незаконно — штраф не избежать.

Для компаний штраф ещё выше — до 100 тысяч. Особенно если они дают доступ к связи людям, которые у них не работают.

Но если вы просто дали другу позвонить с вашей сим-карты, наказания не будет. Закон не касается кратковременной и бесплатной передачи номера.

Поправки могут появиться в статье 13.29.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Уточнения

Сим-карта — идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в мобильной связи.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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