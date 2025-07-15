Целый день едим и смотрим ТВ: Бенни Бланко раскрыл причину переноса свадьбы с Селеной Гомес

Бенни Бланко рассказал, почему свадьба с Селеной Гомес перенесена

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Музыкальный продюсер Бенни Бланко сообщил о переносе свадьбы с певицей Селеной Гомес.

В подкасте "Therapuss With Jake Shane" он объяснил, что у пары совершенно нет времени на организацию торжества из-за перегруженности проектами.

Бланко перечислил череду событий: помолвка в декабре, съёмки клипов, праздники, промокампании, съёмки Гомес в сериале "Только убийства в доме" и его собственная работа над новой книгой.

"Времени совсем не было", — признался продюсер изданию Elle.

Однако пара настроена решительно: "Мы очень рады и этим летом точно сядем и всё обсудим", — пообещал Бланко. Он также трогательно рассказал о простых домашних радостях с Селеной.

Продюсеру нравится проводить время вместе в уютной обстановке. По его словам, они могут целый день смотреть что-то по телевизору и наслаждаться едой.

Напомним, о помолвке звездной пары стало известно 12 декабря прошлого года.

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