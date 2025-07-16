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Сколько оргвопросов ради полчасика! Гордон разоблачила Решетову и Седокову после личного предательства

Катя Гордон резко осудила измены, назвав Решетову и Седокову плачущими лживыми тётками
Правда ТВ

Катя Гордон, счастливая в браке с Виктором Хархалисом и воспитывающая троих сыновей, поделилась жёсткой позицией по вопросу измен.

Пережив предательство во втором браке, она всегда поддерживает обманутых жен.

Адвокат заявила, что сама не способна на измену из-за непомерных "оргвопросов": необходимости врать, прятать телефон ради сомнительного получаса. Гордон подчеркнула, что брак — это осознанный договор о верности, а не вечная страсть.

Особую боль у Гордон вызывает ситуация Анастасии Решетовой, которую обвиняли в развале семей Алсу и Тимати. Гордон провела параллель со своим прошлым, вспомнив беременность и появление Анны Седоковой.

По словам звезды, Седокова тогда позировала в джинсах её мужа, называя себя "доброй девочкой". Сегодня Гордон называет и Решетову, и Седокову "плачущими лживыми тётками", с которыми бессмысленно разговаривать — как с вором, укравшим кошелек.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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