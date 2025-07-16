Автомобилисты в шоке: на дорогах резко прибавилось камер

Камеры растут как грибы: в пяти регионах их стало вдвое больше

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Водителям стоит быть внимательнее. В пяти регионах России число дорожных камер выросло вдвое. Об этом пишет "Коммерсант".

Больше всего новых комплексов установили в Дагестане — плюс 334 камеры. Всего их там теперь 744.

В Приморье добавили 19 стационарных камер. А еще 18 скоро включат во Владивостоке. Краевые власти выделяют на это дополнительные 70 миллионов рублей.

В Ярославской области камеры появились в 120 новых точках. Всего — 240 комплексов. В Волгоградской — плюс 261 устройство. В Саратовской — плюс 100.

При этом в других регионах, наоборот, камеры убирают. В Красноярском и Краснодарском краях, Бурятии и еще ряде областей часть оборудования устарела или не соответствует закону.

В Москве ситуация стабильна. Камер столько же, сколько и полгода назад. Заменили только 450 на более современные.

В Нацавтосоюзе считают, что все камеры в стране нужно модернизировать. Это поможет Минфину увеличить сборы штрафов.

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