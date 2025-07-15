Драка, травма, загадка: что на самом деле случилось с сыном Михаила Круга?

Сын известного шансонье Александр Круг получил травму: что случилось в ночной драке?

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Александр Круг получил травму в драке, защищая свою мать. Молодой артист выложил в соцсетях фото перевязанной бинтом ноги с пояснением причины.

"Заступился за матушку. Все получили по заслугам", — написал 23-летний сын легендарного шансонье.

Детали ночного инцидента пока неизвестны. Александр пообещал рассказать обо всём позже, вызвав ажиотаж среди подписчиков.

Поклонники массово поддержали поступок Круга-младшего. В комментариях они называют защиту матери благородным делом и одобряют его действия. Многие выразили надежду на его скорейшее выздоровление.

Александр — младший сын Михаила Круга, погибшего в 2002 году. Он пошёл по стопам отца, начав музыкальную карьеру в 2018 году. Сейчас артист продолжает творческий путь, сохраняя наследие шансонье.

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