Что грозит китайским авто в России: намекают на пошлины

Китайские авто заполонили склады — Россия готовит ответ

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Китайские машины массово скапливаются на складах в России. Их ввезли слишком много — спрос резко упал, а кредиты стали дорогими. Госдума отреагировала: депутат Валерий Гартунг предлагает повысить пошлины и утилизационный сбор. Он считает, что нужно защищать российский автопром, как это делают во всем мире.

В Минпромторге идею поддерживают. Там заявили, что сбор работает и помогает развивать производство. А заодно — приносит деньги в бюджет. Обсуждают даже новые меры — например, повышение сбора на мощные машины для личного пользования.

Китайцы, предчувствуя изменения, уже с весны начали завозить технику впрок. Только в октябре — 112 тысяч авто, больше, чем за последние 12 лет. Но теперь часть этой техники простаивает на складах. Цены высокие, кредитов мало, машины стоят.

Некоторые депутаты, например Виталий Милонов, выступают против жёстких ограничений. Он считает, что нужно делать свои машины качественнее, а не мешать конкуренции.

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