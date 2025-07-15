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Почему Ольга Орлова не проверяет трусы мужа? Её ответ заставил задуматься о доверии

Трусы наизнанку: Ольга Орлова заявила, что не проверяет своего мужа
Правда ТВ

Ольга Орлова жестко высказалась о недоверии в отношениях. На вопрос подписчицы, как бы она отреагировала, если бы муж пришёл домой в надетых наизнанку трусах, певица ответила категорично.

"Может, перепутал. Я трусы не проверяю. Не представляю, чтобы кто-то мои проверял", — заявила Орлова, подчеркнув абсурдность таких подозрений.

Артистка не впервые акцентирует абсолютное доверие к мужу-бизнесмену Валерию.

Это подтверждает и её реакция на участие супруга в свадьбе Ксении Бородиной. Когда Валерий вёл подругу Орловой под венец (из-за отсутствия отца невесты), это вызвало вопросы у Сети.

Однако певица сочла поступок естественным: "Он идеально подошёл для этой роли". Для Орловой такие ситуации — доказательство крепости брака, где нет места ревности.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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