Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Яна Поплавская назвала настоящую трагедию киноиндустрии: кто виноват в гибели шедевров?

После смерти Митты: Поплавская заявила о кризисе качества в современном кинематографе
1:12
Правда ТВ

Яна Поплавская отреагировала на смерть режиссёра Александра Митты в своём Telegram-канале. Актриса назвала его замечательным режиссёром, невероятной творческой личностью и современным классиком.

Поплавская резко раскритиковала современных кинематографистов. Она задалась вопросом, почему большинство режиссёров, актёров и продюсеров учатся не на великих примерах вроде Митты, а на низкопробных образцах.

По её мнению, это приводит к созданию "ширпотреба", о котором забывают через месяц.

"Лишь в редких случаях получается что-то стоящее, а не ширпотреб", — заявила актриса.

Она подчеркнула, что ленты Митты, Владимира Меньшова, Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая остались в истории навсегда.

"Нам очень нужны Мастера, а не временщики!" — заключила Поплавская, призвав равняться на работы настоящих мастеров.

Напомним, Александр Митта скончался 14 июля в возрасте 92 лет после долгой борьбы с раком почки. В последнее время режиссёр "Экипажа" находился на паллиативном лечении в тяжёлом состоянии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.