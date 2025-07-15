Яна Поплавская назвала настоящую трагедию киноиндустрии: кто виноват в гибели шедевров?

После смерти Митты: Поплавская заявила о кризисе качества в современном кинематографе

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Яна Поплавская отреагировала на смерть режиссёра Александра Митты в своём Telegram-канале. Актриса назвала его замечательным режиссёром, невероятной творческой личностью и современным классиком.

Поплавская резко раскритиковала современных кинематографистов. Она задалась вопросом, почему большинство режиссёров, актёров и продюсеров учатся не на великих примерах вроде Митты, а на низкопробных образцах.

По её мнению, это приводит к созданию "ширпотреба", о котором забывают через месяц.

"Лишь в редких случаях получается что-то стоящее, а не ширпотреб", — заявила актриса.

Она подчеркнула, что ленты Митты, Владимира Меньшова, Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая остались в истории навсегда.

"Нам очень нужны Мастера, а не временщики!" — заключила Поплавская, призвав равняться на работы настоящих мастеров.

Напомним, Александр Митта скончался 14 июля в возрасте 92 лет после долгой борьбы с раком почки. В последнее время режиссёр "Экипажа" находился на паллиативном лечении в тяжёлом состоянии.

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