Сообщение в доме или полмиллиона рублей: что скрывают ваши чаты со соседями?

Штрафы за рекламные сообщения в домовых чатах: что стоит знать всем соседям?

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сообщение в чате с соседями может обойтись в полмиллиона рублей.

Юрист Алена Яковлева рассказала в интервью "Ленте.ру", что реклама в домовых чатах считается нарушением, если не сопровождается специальной отметкой.

Даже если сообщение читают всего два человека — это всё равно реклама, если оно адресовано неопределённому кругу лиц и вызывает коммерческий интерес.

Если вы просто советуете, как вам понравился мастер, — это не реклама. А вот если предлагаете платные услуги — уже да.

По закону нужно заключить договор с оператором распространения рекламы, получить уникальный идентификатор и указывать, что это "Реклама".

Штрафы — от 2 тысяч рублей для обычных граждан и до 500 тысяч для компаний.

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