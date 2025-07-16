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Сообщение в доме или полмиллиона рублей: что скрывают ваши чаты со соседями?

Штрафы за рекламные сообщения в домовых чатах: что стоит знать всем соседям?
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Правда ТВ

Сообщение в чате с соседями может обойтись в полмиллиона рублей.

Юрист Алена Яковлева рассказала в интервью "Ленте.ру", что реклама в домовых чатах считается нарушением, если не сопровождается специальной отметкой.

Даже если сообщение читают всего два человека — это всё равно реклама, если оно адресовано неопределённому кругу лиц и вызывает коммерческий интерес.

Если вы просто советуете, как вам понравился мастер, — это не реклама. А вот если предлагаете платные услуги — уже да.

По закону нужно заключить договор с оператором распространения рекламы, получить уникальный идентификатор и указывать, что это "Реклама".

Штрафы — от 2 тысяч рублей для обычных граждан и до 500 тысяч для компаний.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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