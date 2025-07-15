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Вернут 8-летку? Власти обсуждают реформу образования

В школы — на 8 лет? Обсуждается возврат к советской системе
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Правда ТВ

В России могут вернуть советскую систему школьного образования.

С таким предложением выступил Сергей Рыбальченко из Общественной палаты. Он предлагает сократить обучение до 8 или 10 классов. А вуз — до трёх лет.

По его мнению, нынешняя система мешает молодым людям задумываться о семье. Сейчас образование занимает 17 лет. Люди приходят к вопросу детей только к 27 годам.

Рыбальченко уверен: меньше лет в учёбе — лучше для демографии. Качество при этом не пострадает.

А тем временем — ещё одно предложение. Михаил Иванов из движения "Россия православная" предлагает ограничить ночной интернет для бездетных пар. Он считает, что зависимость от интернета мешает семье.

 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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