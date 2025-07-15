Вернут 8-летку? Власти обсуждают реформу образования

В школы — на 8 лет? Обсуждается возврат к советской системе

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России могут вернуть советскую систему школьного образования.

С таким предложением выступил Сергей Рыбальченко из Общественной палаты. Он предлагает сократить обучение до 8 или 10 классов. А вуз — до трёх лет.

По его мнению, нынешняя система мешает молодым людям задумываться о семье. Сейчас образование занимает 17 лет. Люди приходят к вопросу детей только к 27 годам.

Рыбальченко уверен: меньше лет в учёбе — лучше для демографии. Качество при этом не пострадает.

А тем временем — ещё одно предложение. Михаил Иванов из движения "Россия православная" предлагает ограничить ночной интернет для бездетных пар. Он считает, что зависимость от интернета мешает семье.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.