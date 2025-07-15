Ещё одна фобия в копилку: жена Роберта Паттинсона перенесла операцию из-за ношения узких брюк

Жена актёра Роберта Паттинсона, Сьюки Уотерхаус, сообщила о госпитализации. 31-летняя модель и певица перенесла операцию.
В соцсетях Уотерхаус объяснила причину.
"Сьюки, ты больше не пишешь… Полгода назад ты носила такие узкие штаны, что у тебя образовалась грыжа?!" — написала она от третьего лица, шутливо обращаясь к себе.
Сейчас Сьюки чувствует себя лучше.
Подписчики активно поддерживают звезду, желая скорейшего восстановления. Для Уотерхаус это особенно важно — 7 августа стартует её концертный тур.
"Вы напугали!", "Ждём выписки!", "Всё будет хорошо!", "Где Роберт?" — комментируют фанаты.
Отметим, Сьюки и Паттинсон, ставшие родителями полтора года назад и оформившие брак, редко делятся личными деталями.
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