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Фото Анны Седоковой с таинственным плечом: что скрывалось за интригой?

Анна Седокова раскрыла тайну фото с любимым плечом: участие дочери Алины
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Правда ТВ

Анна Седокова мастерски создала интригу для подписчиков. Певица выложила фото, прильнув к плечу некоего человека, с подписью: "Я на своём любимом плече".

Фанаты мгновенно решили, что певица намекает на нового избранника. Однако Седокова, известная умением играть на публичный интерес, лишь напустила тумана.

Уже на следующий день, вероятно насмотревшись сплетен, Анна опубликовала разоблачение. Новое фото с хоккейного матча ясно показало: тем самым "любимым плечом" владеет её старшая дочь Алина Белькевич.

Певица и наследница вместе посетили спортивное событие, поставив точку в догадках.

В прошлом году Анна Седокова пережила гибель бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Несмотря на трагический опыт, артистка заявила, что продолжает жить и радоваться ради своих детей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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