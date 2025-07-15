Дочь Мельниковой раскрыла семейный конфликт: почему мать запретила ей сниматься в фильме

Дочь актрисы Анастасии Мельниковой, Мария, откровенно рассказала в шоу "Звёздное дежавю" о старте карьеры в кинематографе.
Она призналась, что семья, ожидавшая её медицинского будущего, разочаровалась: девушка боялась крови и ответственности врача.
Главным скептиком стала сама Анастасия Мельникова. Когда Марии предложили первую большую роль в военном фильме, мать открыто выступила против.
"Говорила: "Ты ещё не училась, не потянешь"", — вспоминает актриса.
Несмотря на честность, обиды у дочери не возникло.
Мария также затронула тему внешности, отметив семейную склонность к полноте и свою строгую диету. Но парадоксально: избегая мучного, она мечтает открыть пекарню.
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