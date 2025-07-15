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Купание в речке обернулось ужасом: россиянин потерял слух

Искупался — и оглох: смертельная бактерия атаковала томича
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Правда ТВ

В Томске мужчина потерял слух после обычного купания в реке.

35-летний Алексей заразился синегнойной палочкой. После отдыха у него началась сильная боль в ухе, поднялась температура, появилась гематома.

Температура не сбивалась десять дней.

Врачи диагностировали отит. Левое ухо почти две недели не слышало. А отёк челюсти был таким, что мужчина не мог жевать.

Инфекция оказалась устойчива к антибиотикам.

Сейчас томич восстанавливается. Ему запретили купаться, ходить в баню и заниматься спортом до конца лета.

Хотя купание было в официально разрешённом месте, опасная бактерия всё равно попала в организм.

Синегнойная палочка может поражать разные органы и даже привести к летальному исходу.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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