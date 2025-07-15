Купание в речке обернулось ужасом: россиянин потерял слух

В Томске мужчина потерял слух после обычного купания в реке.
35-летний Алексей заразился синегнойной палочкой. После отдыха у него началась сильная боль в ухе, поднялась температура, появилась гематома.
Температура не сбивалась десять дней.
Врачи диагностировали отит. Левое ухо почти две недели не слышало. А отёк челюсти был таким, что мужчина не мог жевать.
Инфекция оказалась устойчива к антибиотикам.
Сейчас томич восстанавливается. Ему запретили купаться, ходить в баню и заниматься спортом до конца лета.
Хотя купание было в официально разрешённом месте, опасная бактерия всё равно попала в организм.
Синегнойная палочка может поражать разные органы и даже привести к летальному исходу.
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