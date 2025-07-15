Кто купит Lada Azimut? Дилеры уже знают ответ

Новая Lada Azimut нацелился на тех, кто раньше выбирал иномарки

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Дилеры определились — у нового кроссовера Lada Azimut будет своя аудитория.

По словам представителей дилерской сети "Прагматика", модель заинтересует и молодёжь, и людей в возрасте от 35 до 50 лет.

Часть покупателей — бывшие владельцы иномарок. Около четверти продаж придётся именно на них. Остальные — постоянные клиенты марки, которые хотят больше комфорта и современный дизайн.

Azimut представили в июне на Петербургском экономическом форуме. Это компактный SUV.

У него улучшенные габариты, расширенные опции, передний привод и три варианта двигателя — в том числе турбированный на 150 лошадиных сил. Автоматическая коробка — от восточного партнёра.

Серийное производство стартует в 2026 году. Цены — от 2 до 2,7 миллиона рублей.

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