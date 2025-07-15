Пока нет в салонах — но на дорогах уже ездят: что происходит с Москвичами

На российских дорогах появились новые "Москвичи" — и это при том, что в продаже их пока нет.
Речь о моделях "Москвич 5" и "Москвич 8". Как сообщает ресурс "Китайские автомобили", машины уже регистрируют в ГАИ.
По данным "Автостат Инфо", только в июне на учёт встало 16 "Москвичей 8" и 18 "пятёрок". А с начала года — 77 автомобилей этих моделей.
Хотя официального запуска продаж ещё не было.
Завод выпустил пробную партию "Москвич 5" и отправил её на испытания. Решение о серийном выпуске пока не принято. Все машины с 1,5-литровыми турбомоторами и передним приводом.
Флагманский "Москвич 8" — это семиместный кроссовер. Он уже есть на сайте бренда, но без подробностей.
В пресс-службе автозавода подтвердили: старт продаж модели №8 ожидается в ближайшее время.
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