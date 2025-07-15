Пока нет в салонах — но на дорогах уже ездят: что происходит с Москвичами

Новые Москвичи уже на дорогах: хотя в продаже их нет

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На российских дорогах появились новые "Москвичи" — и это при том, что в продаже их пока нет.

Речь о моделях "Москвич 5" и "Москвич 8". Как сообщает ресурс "Китайские автомобили", машины уже регистрируют в ГАИ.

По данным "Автостат Инфо", только в июне на учёт встало 16 "Москвичей 8" и 18 "пятёрок". А с начала года — 77 автомобилей этих моделей.

Хотя официального запуска продаж ещё не было.

Завод выпустил пробную партию "Москвич 5" и отправил её на испытания. Решение о серийном выпуске пока не принято. Все машины с 1,5-литровыми турбомоторами и передним приводом.

Флагманский "Москвич 8" — это семиместный кроссовер. Он уже есть на сайте бренда, но без подробностей.

В пресс-службе автозавода подтвердили: старт продаж модели №8 ожидается в ближайшее время.

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