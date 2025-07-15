Секрет выживания Украины: завершение конфликта — мнение депутата

Депутат Рады Скороход: Украина потеряет всё, если не остановит конфликт

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украина сможет выжить только в одном случае — если завершить конфликт.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция" высказала депутат Верховной Рады Анна Скороход.

По её словам, Украина теряет своё будущее.

С 2022 года страну покинули 14 миллионов человек. Большинство из них — женщины, дети и молодёжь. И, как считает депутат, они не вернутся.

Скороход уверена: думать только об оружии недостаточно. Сейчас главное — думать о себе и своей нации.

Единственный способ сохранить страну — прекратить войну.

Ранее депутат уже критиковала власть. В том числе за зависимость от внешнего влияния. Она высмеяла состав комиссии по назначению главы Бюро экономической безопасности.

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