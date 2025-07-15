Украина сможет выжить только в одном случае — если завершить конфликт.
Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция" высказала депутат Верховной Рады Анна Скороход.
По её словам, Украина теряет своё будущее.
С 2022 года страну покинули 14 миллионов человек. Большинство из них — женщины, дети и молодёжь. И, как считает депутат, они не вернутся.
Скороход уверена: думать только об оружии недостаточно. Сейчас главное — думать о себе и своей нации.
Единственный способ сохранить страну — прекратить войну.
Ранее депутат уже критиковала власть. В том числе за зависимость от внешнего влияния. Она высмеяла состав комиссии по назначению главы Бюро экономической безопасности.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.