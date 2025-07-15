Известная российская телеведущая раскрыла главный урок, который преподала ей болезнь отца

Ирина Муромцева поделилась тяжёлой историей своего отца. В соцсетях телеведущая рассказала, что 20 лет назад ему диагностировали болезнь Паркинсона.
Этот недуг постепенно разрушает нейронные клетки мозга, приводя к снижению интеллекта и проблемам с движением. Состояние отца Муромцевой, как она сообщила, неуклонно ухудшается.
Пенсионер уже не может обходиться без постоянного ухода и медицинской помощи. Несмотря на трудности, Ирина называет отца своим мотиватором.
"Благодаря папе и его болезни я научилась принятию, терпению, уважению к старшим", — написала она.
Муромцева призналась, что не каждый готов открыто говорить о таких испытаниях.
Телеведущая также столкнулась с критикой, когда показывала отца в соцсетях. Некоторые упрекали её, считая вид больного человека тягостным.
"За этими упрёками я слышу страх — и болезней, и смерти", — прокомментировала Ирина, объясняя такую реакцию.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.