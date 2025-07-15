Известная российская телеведущая раскрыла главный урок, который преподала ей болезнь отца

Ирина Муромцева рассказала о болезни отца: как Паркинсон изменил её жизнь

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ирина Муромцева поделилась тяжёлой историей своего отца. В соцсетях телеведущая рассказала, что 20 лет назад ему диагностировали болезнь Паркинсона.

Этот недуг постепенно разрушает нейронные клетки мозга, приводя к снижению интеллекта и проблемам с движением. Состояние отца Муромцевой, как она сообщила, неуклонно ухудшается.

Пенсионер уже не может обходиться без постоянного ухода и медицинской помощи. Несмотря на трудности, Ирина называет отца своим мотиватором.

"Благодаря папе и его болезни я научилась принятию, терпению, уважению к старшим", — написала она.

Муромцева призналась, что не каждый готов открыто говорить о таких испытаниях.

Телеведущая также столкнулась с критикой, когда показывала отца в соцсетях. Некоторые упрекали её, считая вид больного человека тягостным.

"За этими упрёками я слышу страх — и болезней, и смерти", — прокомментировала Ирина, объясняя такую реакцию.

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