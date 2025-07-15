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Снова в центре внимания: Саакашвили призывает к действию оппозицию Грузии

Саакашвили призывает оппозицию к действию: поднимает важные вопросы о власти
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Правда ТВ

Михаил Саакашвили снова напомнил о себе.

Бывший президент Грузии, находящийся в тюрьме, обратился к оппозиции. Он призвал отказаться от пассивных протестов и начать действовать.

Об этом сообщает Telegram-канал NewsGeorgia.

Саакашвили уверен: нынешняя власть в Грузии ведёт себя предсказуемо. В частности, он говорит о Бидзине Иванишвили — основателе партии "Грузинская мечта". По мнению Саакашвили, неясно, почему люди всё ещё удивляются решениям режима.

Тем временем, власти страны продолжают обсуждать тему политических амнистий.

Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что предложение о помиловании не коснётся Саакашвили. Он — гражданин Украины, а инициатива на таких не распространяется.

Некоторые оппозиционные лидеры, к которым это могло бы относиться, уже заявили, что участвовать в выборах не собирались.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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