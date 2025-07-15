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Алсу продала особняк на Рублёвке: что скрывается за сделкой перед разводом?

Алсу продала особняк на Рублёвке перед разводом: что известно о сделке?
1:15
Правда ТВ

Певица Алсу продала свой огромный особняк на Рублёвке незадолго до судебных тяжб по разделу имущества с бывшим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, после почти 20 лет брака.

Четырёхэтажный дом площадью 3112 кв. м в посёлке Усово был куплен ещё в браке в 2013 году.

Особняк в викторианском стиле, с бассейном, спортзалом и спа-зоной, отличался дорогой отделкой: мрамором, лепниной, хрустальными люстрами. Алсу вкладывалась в ремонт и часто показывала дом в соцсетях.

Как пишет StarHit, недвижимость была оформлена на певицу. За три месяца до начала бракоразводного процесса она продала этот участок, дома и другие объекты.

Однако возник конфликт с покупателем: он перестал платить по рассрочке, хотя часть суммы внёс наличными.

Алсу подала иск и добилась частичного удовлетворения требований. Интересно, что кадастровая стоимость проданных объектов ранее оценивалась в 300 млн рублей, но сейчас может превышать миллиард.

Пара в итоге заключила мировое соглашение по разделу имущества.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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