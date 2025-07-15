Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Роковой диагноз: как Виктория Исакова скрывала болезнь мужа до последнего дня

Рак поджелудочной железы: как Виктория Исакова переживала болезнь мужа
0:59
Правда ТВ

Актриса Виктория Исакова полтора года скрывала тяжёлую болезнь мужа, режиссёра Юрия Мороза, скончавшегося 14 июля от рака поджелудочной железы. О диагнозе не знали даже близкие.

Исакова продолжала вести активную профессиональную и светскую жизнь. Она публиковала обычные фото в соцсетях, посещала фестиваль "Это лето" и день рождения модного бренда.

Актриса также готовилась к съёмкам за границей в сериале "Трудно быть богом", которые позже перенесли в Россию.

После известия о смерти Мороза Виктория Исакова и Дарья Мороз (дочь режиссёра от первого брака) опубликовали совместный прощальный пост.

Они назвали Юрия любящим мужем, потрясающим отцом, нежным дедом и талантливым режиссёром, подчеркнув его ум и деликатность.

В записи женщины выразили благодарность всем, кто поддержал их в трудный момент. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.