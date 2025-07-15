Роковой диагноз: как Виктория Исакова скрывала болезнь мужа до последнего дня

Рак поджелудочной железы: как Виктория Исакова переживала болезнь мужа

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Виктория Исакова полтора года скрывала тяжёлую болезнь мужа, режиссёра Юрия Мороза, скончавшегося 14 июля от рака поджелудочной железы. О диагнозе не знали даже близкие.

Исакова продолжала вести активную профессиональную и светскую жизнь. Она публиковала обычные фото в соцсетях, посещала фестиваль "Это лето" и день рождения модного бренда.

Актриса также готовилась к съёмкам за границей в сериале "Трудно быть богом", которые позже перенесли в Россию.

После известия о смерти Мороза Виктория Исакова и Дарья Мороз (дочь режиссёра от первого брака) опубликовали совместный прощальный пост.

Они назвали Юрия любящим мужем, потрясающим отцом, нежным дедом и талантливым режиссёром, подчеркнув его ум и деликатность.

В записи женщины выразили благодарность всем, кто поддержал их в трудный момент.

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