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Япония отредактировала Белую книгу: в чем скрытый смысл изменений?

Японское Минобороны изменило тон: что это значит для отношений с Россией?
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Правда ТВ

Япония смягчила тон в официальных документах о конфликте на Украине.

Из новой "Белой книги" Минобороны страны убрали фразу о том, что продолжение помощи Украине "заставит Россию заплатить высокую цену".

Эта формулировка была в докладе за прошлый год. В новой версии она исчезла. Текст почти не изменился — но именно этого предложения теперь нет.

Документ объёмом 550 страниц представили правительству во вторник.

"Белая книга" — это ежегодный обзор ситуации в мире и отчёт о действиях вооружённых сил Японии. Его публикуют с 1976 года.

Хотя документ не считается стратегическим, он отражает позицию оборонного ведомства. И изменения в нём часто трактуют как сигнал внешней политики страны.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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