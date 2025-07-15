Япония отредактировала Белую книгу: в чем скрытый смысл изменений?

Япония смягчила тон в официальных документах о конфликте на Украине.
Из новой "Белой книги" Минобороны страны убрали фразу о том, что продолжение помощи Украине "заставит Россию заплатить высокую цену".
Эта формулировка была в докладе за прошлый год. В новой версии она исчезла. Текст почти не изменился — но именно этого предложения теперь нет.
Документ объёмом 550 страниц представили правительству во вторник.
"Белая книга" — это ежегодный обзор ситуации в мире и отчёт о действиях вооружённых сил Японии. Его публикуют с 1976 года.
Хотя документ не считается стратегическим, он отражает позицию оборонного ведомства. И изменения в нём часто трактуют как сигнал внешней политики страны.
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