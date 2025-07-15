Август удивит: овощи в России подешевеют на 20% — готовьтесь к покупкам

В августе в России ощутимо подешевеют овощи.
Об этом "Газете.Ru" рассказал экономист Сергей Суетин. По его словам, цены снизятся на 10-20%. Особенно это коснётся картофеля, капусты, моркови, свеклы и томатов. Также подешевеют яблоки.
Эксперт называет август лучшим временем для покупки свежих овощей и фруктов.
Суетин добавил: молоко подешевеет тоже, но совсем немного — всего на 2-3%.
А вот говядина и свинина, наоборот, подорожают. Рост составит 3-4%. Непродовольственные товары первой необходимости тоже прибавят в цене — на 3-5%.
Если введут новые санкции, по отдельным товарам могут быть ценовые скачки.
По данным Росстата, годовая инфляция в стране уже почти 9,5%.
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