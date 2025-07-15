Трамп предрекает России победу: когда, если не сейчас?

Газета Politico сообщает — Дональд Трамп уверен, что Россия победит в конфликте на Украине. По его мнению, это вопрос времени.
Американский лидер считает, что у Москвы явное преимущество. И речь не только о численности армии. В Белом доме признают: экономика России сильнее, чем у Украины.
Ситуация на фронте может измениться. Но не в пользу Киева.
Тем временем, США приостановили поставки оружия Украине.
Ранее журнал The Spectator писал — Трамп хочет наладить отношения с Россией и ищет быстрый способ урегулировать конфликт. Оружие — главный рычаг давления.
Что будет дальше — пока не ясно. Но украинским властям придётся учитывать позицию Вашингтона.
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