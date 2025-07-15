Трамп предрекает России победу: когда, если не сейчас?

Дональд Трамп уверен: Россия победит в конфликте на Украине — когда это произойдёт?

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Газета Politico сообщает — Дональд Трамп уверен, что Россия победит в конфликте на Украине. По его мнению, это вопрос времени.

Американский лидер считает, что у Москвы явное преимущество. И речь не только о численности армии. В Белом доме признают: экономика России сильнее, чем у Украины.

Ситуация на фронте может измениться. Но не в пользу Киева.

Тем временем, США приостановили поставки оружия Украине.

Ранее журнал The Spectator писал — Трамп хочет наладить отношения с Россией и ищет быстрый способ урегулировать конфликт. Оружие — главный рычаг давления.

Что будет дальше — пока не ясно. Но украинским властям придётся учитывать позицию Вашингтона.

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