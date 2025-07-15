Марго Овсянникова опровергла слухи: что скрывается за отменой интервью?

Марго Овсянникова ответила на претензии журналистки Мадонны Мур

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Марго Овсянникова ответила на претензии журналистки Мадонны Мур об отмене их интервью. В своём Telegram-канале певица опровергла версию о требовании 30 правок и угрозах.

Овсянникова настаивает, что лично попросила исправить лишь два пункта, касающихся людей, не желавших публичности.

Остальные правки, по её словам, касались многочисленных фактических ошибок команды Мур, включая даже написание имени MARGO. Певица назвала это неуважением к героям.

Марго отвергла обвинения в грубости и угрозах.

"Моя команда вежлива даже с самыми грубыми людьми. Мы не опускаемся до мата. Все доказательства есть в переписках", — подчеркнула она.

Певица призналась, что чувствовала себя на интервью расслабленно и говорила откровенно, но рассчитывала на добросовестное редактирование по договорённости.

"Я контролировала слова, надеясь на соблюдение условий. Для меня это опыт", — резюмировала Овсянникова, комментируя скандал.

Интервью, записанное Мур, так и не вышло в свет.

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