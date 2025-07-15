Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Марго Овсянникова опровергла слухи: что скрывается за отменой интервью?

Марго Овсянникова ответила на претензии журналистки Мадонны Мур
1:09
Правда ТВ

Марго Овсянникова ответила на претензии журналистки Мадонны Мур об отмене их интервью. В своём Telegram-канале певица опровергла версию о требовании 30 правок и угрозах.

Овсянникова настаивает, что лично попросила исправить лишь два пункта, касающихся людей, не желавших публичности.

Остальные правки, по её словам, касались многочисленных фактических ошибок команды Мур, включая даже написание имени MARGO. Певица назвала это неуважением к героям.

Марго отвергла обвинения в грубости и угрозах.

"Моя команда вежлива даже с самыми грубыми людьми. Мы не опускаемся до мата. Все доказательства есть в переписках", — подчеркнула она.

Певица призналась, что чувствовала себя на интервью расслабленно и говорила откровенно, но рассчитывала на добросовестное редактирование по договорённости.

"Я контролировала слова, надеясь на соблюдение условий. Для меня это опыт", — резюмировала Овсянникова, комментируя скандал.

Интервью, записанное Мур, так и не вышло в свет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.