Этери Тутберидзе раскрыла главный секрет своей личной жизни: почему она остаётся одна

Этери Тутберидзе объяснила отсутствие личной жизни

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Этери Тутберидзе решительно заявила об отсутствии планов по устройству личной жизни.

В интервью журналу "Мнение редакции* может не совпадать" с главредом Алеко Надиряном тренер ответила на вопрос о поиске партнёра.

"Это мы уже проехали. У меня нет времени. Быть женой и матерью — профессия. Любые отношения требуют ежедневной работы. Тогда придётся выбирать: семья или работа", — заявила Тутберидзе.

Она подчеркнула, что не променяла личную жизнь на карьеру, а просто так живёт и видит результат труда.

Тренер отметила, что не чувствует себя одинокой, окружена хорошими людьми. По её мнению, семью лучше создавать до 30 лет. С возрастом требования к партнёрам растут.

"Пока молод, запросов меньше. Потом начинаешь взвешивать: это плохо, это неприемлемо. Мне сложно вписать кого-то в свои рамки. Будет дискомфорт, а ради чего?" — пояснила звёздный тренер.

Она добавила, что матери-одиночки могут принять ситуацию и двигаться дальше.

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