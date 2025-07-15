Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Этери Тутберидзе раскрыла главный секрет своей личной жизни: почему она остаётся одна

Этери Тутберидзе объяснила отсутствие личной жизни
1:10
Правда ТВ

Этери Тутберидзе решительно заявила об отсутствии планов по устройству личной жизни.

В интервью журналу "Мнение редакции* может не совпадать" с главредом Алеко Надиряном тренер ответила на вопрос о поиске партнёра.

"Это мы уже проехали. У меня нет времени. Быть женой и матерью — профессия. Любые отношения требуют ежедневной работы. Тогда придётся выбирать: семья или работа", — заявила Тутберидзе.

Она подчеркнула, что не променяла личную жизнь на карьеру, а просто так живёт и видит результат труда.

Тренер отметила, что не чувствует себя одинокой, окружена хорошими людьми. По её мнению, семью лучше создавать до 30 лет. С возрастом требования к партнёрам растут.

"Пока молод, запросов меньше. Потом начинаешь взвешивать: это плохо, это неприемлемо. Мне сложно вписать кого-то в свои рамки. Будет дискомфорт, а ради чего?" — пояснила звёздный тренер.

Она добавила, что матери-одиночки могут принять ситуацию и двигаться дальше.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.