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Секретный визит дочери Козловского в Москву: что это значит для актёра?

Данила Козловский рассказал о своей дочери Оде в спектакле Frank
1:03
Правда ТВ

Данила Козловский привёз в Россию свою пятилетнюю дочь Оду. Как сообщает StarHit, девочка, обычно проживающая в США с матерью Ольгой Зуевой, сейчас находится в Москве.

Визит совпал с активным возвращением актёра к работе на родине. Козловский представляет спектакль "Frank", основанный на его жизни.

Одна из частей постановки посвящена дочери. На недавнем показе Ода была в зале. В белом платье она тянулась к отцу и махала ему.

Со сцены Козловский откровенно говорит о дочери.

"Сейчас Ода — и есть моя жизнь. Всё, что было до её рождения — предисловие", — признался актёр.

Он выразил надежду, что у дочери будут свои ошибки, любимые песни и улыбки.

Напомним, Ода родилась в отношениях Козловского с Ольгой Зуевой, длившихся более пяти лет. Позже актёр сошёлся с Оксаной Акиньшиной. Пара много лет вместе, но детали отношений не афиширует.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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