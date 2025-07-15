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Как Митта заставил Ренату Литвинову прятаться в лесу: история со съёмок

Рената Литвинова поделилась воспоминаниями со съёмок с Александром Миттой
1:03
Правда ТВ

Рената Литвинова отреагировала на печальную новость о кончине режиссёра Александра Митты. В своём Telegram-канале актриса посвятила ему проникновенный пост, назвав ушедшего мастера "неистовым" человеком.

Литвинова тепло вспомнила совместную работу над сериалом "Граница. Таёжный роман". По её словам, Митта настоял на её утверждении на роль, несмотря на первоначальные возражения.

Съёмки выдались непростыми из-за невероятной энергии режиссёра. Актриса описала Митту как "человека процесса", полностью погруженного в творчество.

Даже в последний съёмочный день он неутомимо искал нужные кадры в лесу. Литвинова призналась, что порой пряталась от его напора.

Она подчеркнула огромное доверие Митты к актёрам. Режиссёр позволял ей сниматься в своих костюмах и ценил искреннюю игру с первых дублей.

Счастье мастера, по словам Литвиновой, было неразрывно связано со съёмочной площадкой.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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