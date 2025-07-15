Плюнул в бургер: скандал в Вкусно — и точка до сих пор шокирует

Скандал в "Вкусно — и точка". Сотрудника, который плюнул в бургер клиента, больше нет в штате.
Как сообщили в пресс-службе компании, его поведение не соответствует стандартам сети.
Инцидент произошёл в Каменске-Шахтинском. Видео, где работник плюёт в еду, появилось в сети.
Компания поблагодарила гостя, который снял происходящее. Там пообещали усилить контроль за работой персонала. Менеджеры будут следить внимательнее.
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