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Плюнул в бургер: скандал в Вкусно — и точка до сих пор шокирует

Уволен после скандала: сотрудник Вкусно — и точка плюнул в бургер
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Правда ТВ

Скандал в "Вкусно — и точка". Сотрудника, который плюнул в бургер клиента, больше нет в штате.

Как сообщили в пресс-службе компании, его поведение не соответствует стандартам сети.

Инцидент произошёл в Каменске-Шахтинском. Видео, где работник плюёт в еду, появилось в сети.

Компания поблагодарила гостя, который снял происходящее. Там пообещали усилить контроль за работой персонала. Менеджеры будут следить внимательнее.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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