25 объектов украинских олигархов проданы в Крыму за 2,2 миллиарда рублей: что это значит для региона?

Как Украина лишилась 25 объектов в Крыму: подробности и планы на 2,2 миллиарда рублей

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Крыму продали 25 национализированных объектов на 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что это имущество раньше принадлежало украинским олигархам и политикам, связанным с недружественным режимом в Киеве.

Все проданные объекты были национализированы после 2022 года. Теперь их выставляют на торги.

Вырученные средства идут в бюджет республики. Деньги направляют на развитие региона, помощь бойцам СВО и поддержку их семей.

Как подчеркивает Константинов, имущество «врагов Крыма» теперь работает на благо крымчан.

Ранее глава республики Сергей Аксенов уточнял: активы выявляет антитеррористическая комиссия. А деньги от их продажи используют для строительства социальных объектов.

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