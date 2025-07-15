25 объектов украинских олигархов проданы в Крыму за 2,2 миллиарда рублей: что это значит для региона?

В Крыму продали 25 национализированных объектов на 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что это имущество раньше принадлежало украинским олигархам и политикам, связанным с недружественным режимом в Киеве.
Все проданные объекты были национализированы после 2022 года. Теперь их выставляют на торги.
Вырученные средства идут в бюджет республики. Деньги направляют на развитие региона, помощь бойцам СВО и поддержку их семей.
Как подчеркивает Константинов, имущество «врагов Крыма» теперь работает на благо крымчан.
Ранее глава республики Сергей Аксенов уточнял: активы выявляет антитеррористическая комиссия. А деньги от их продажи используют для строительства социальных объектов.
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