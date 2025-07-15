Единые правила отключения мобильного интернета: кто будет за это отвечать?

В России могут появиться единые правила отключения мобильного интернета.
Как пишут "Известия", Минцифры и сотовые операторы обсуждают новый порядок. Сейчас решения принимают разные ведомства и местные власти. Это создаёт путаницу.
Обычно отключают интернет во время массовых мероприятий или при угрозе атак дронов. Но в последнее время заявок стало слишком много. Иногда — без веской причины.
Эксперты считают, что нужно создать единую систему. Тогда операторы не будут тратить ресурсы на ненужные блокировки, а пользователи не останутся без связи.
Также обсуждается идея назначить одно ведомство, которое будет централизованно направлять такие распоряжения.
Ранее депутаты предлагали ввести обязательные SMS-оповещения при сбоях связи. Но Минцифры идею не поддержало.
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