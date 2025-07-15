Единые правила отключения мобильного интернета: кто будет за это отвечать?

В России может появиться система для отключения интернета: спасение или беда?

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России могут появиться единые правила отключения мобильного интернета.

Как пишут "Известия", Минцифры и сотовые операторы обсуждают новый порядок. Сейчас решения принимают разные ведомства и местные власти. Это создаёт путаницу.

Обычно отключают интернет во время массовых мероприятий или при угрозе атак дронов. Но в последнее время заявок стало слишком много. Иногда — без веской причины.

Эксперты считают, что нужно создать единую систему. Тогда операторы не будут тратить ресурсы на ненужные блокировки, а пользователи не останутся без связи.

Также обсуждается идея назначить одно ведомство, которое будет централизованно направлять такие распоряжения.

Ранее депутаты предлагали ввести обязательные SMS-оповещения при сбоях связи. Но Минцифры идею не поддержало.

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