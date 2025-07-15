Коммунальные квитанции теперь с 5 числа: ожидаемые изменения в ЖКХ

Новая система получения квитанций: изменения в ЖКХ, которые вы должны знать

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 марта 2026 года в России изменится дата получения платёжек за коммунальные услуги.

Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Теперь квитанции будут приходить не с 1-го, а с 5-го числа месяца. Власти считают, что это поможет исключить задержки и сделает систему более понятной.

Кошелев отметил, что изменения повысят прозрачность и удобство системы ЖКХ. Новый порядок, по его словам, будет учитывать реальные финансовые циклы граждан.

Госдума уверена: это шаг к более удобному и клиентоориентированному подходу в сфере коммунальных услуг.

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