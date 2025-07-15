Коммунальные квитанции теперь с 5 числа: ожидаемые изменения в ЖКХ

С 1 марта 2026 года в России изменится дата получения платёжек за коммунальные услуги.
Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Теперь квитанции будут приходить не с 1-го, а с 5-го числа месяца. Власти считают, что это поможет исключить задержки и сделает систему более понятной.
Кошелев отметил, что изменения повысят прозрачность и удобство системы ЖКХ. Новый порядок, по его словам, будет учитывать реальные финансовые циклы граждан.
Госдума уверена: это шаг к более удобному и клиентоориентированному подходу в сфере коммунальных услуг.
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