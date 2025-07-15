Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Коммунальные квитанции теперь с 5 числа: ожидаемые изменения в ЖКХ

Новая система получения квитанций: изменения в ЖКХ, которые вы должны знать
0:45
Правда ТВ

С 1 марта 2026 года в России изменится дата получения платёжек за коммунальные услуги.

Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Теперь квитанции будут приходить не с 1-го, а с 5-го числа месяца. Власти считают, что это поможет исключить задержки и сделает систему более понятной.

Кошелев отметил, что изменения повысят прозрачность и удобство системы ЖКХ. Новый порядок, по его словам, будет учитывать реальные финансовые циклы граждан.

Госдума уверена: это шаг к более удобному и клиентоориентированному подходу в сфере коммунальных услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.