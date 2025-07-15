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Дональд Трамп требует атаковать Москву: ультиматум для России в 50 дней

Секретный план Трампа: почему он требует ударить по Москве?
1:03
Правда ТВ

Дональд Трамп требует ударить по Москве. По данным Washington Post, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе говорил с Владимиром Зеленским. Он прямо спросил, почему Украина не атакует Москву. Зеленский в ответ попросил дальнобойное оружие.

Но Трамп пошёл дальше. Он хочет, чтобы Киев усилил давление на Путина — не только в столице, но и в Санкт-Петербурге.

Теперь — ультиматум. Россия должна согласиться на мир в течение 50 дней. Если нет — США введут 100% пошлины на импорт российских товаров. А также на страны, которые покупают у России нефть и газ.

Параллельно с этим Вашингтон и Евросоюз договорились: Америка поставит Киеву оружие, в том числе батареи Patriot. А Европа всё оплатит.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже напомнил: Россия всё ещё ждёт предложений от Киева по новому раунду переговоров. Но Украина не спешит.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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