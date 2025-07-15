Дональд Трамп требует атаковать Москву: ультиматум для России в 50 дней

Дональд Трамп требует ударить по Москве. По данным Washington Post, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе говорил с Владимиром Зеленским. Он прямо спросил, почему Украина не атакует Москву. Зеленский в ответ попросил дальнобойное оружие.
Но Трамп пошёл дальше. Он хочет, чтобы Киев усилил давление на Путина — не только в столице, но и в Санкт-Петербурге.
Теперь — ультиматум. Россия должна согласиться на мир в течение 50 дней. Если нет — США введут 100% пошлины на импорт российских товаров. А также на страны, которые покупают у России нефть и газ.
Параллельно с этим Вашингтон и Евросоюз договорились: Америка поставит Киеву оружие, в том числе батареи Patriot. А Европа всё оплатит.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже напомнил: Россия всё ещё ждёт предложений от Киева по новому раунду переговоров. Но Украина не спешит.
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