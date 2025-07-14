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Трамп готовит новые поставки оружия Киеву: Москва предупредила о последствиях

Кремль заявил, что поставки американского оружия на Украину не прекращались
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Правда ТВ

Кремль заявил, что поставки американского оружия на Украину не прекратились. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что Вашингтон продолжает отправлять вооружение, амуницию и технику. Да, много разговоров о высокой цене. Но, по словам Пескова, теперь за это будет платить Европа.

Так он ответил на вопрос о позиции Кремля по действиям президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно: Трамп может объявить о новых поставках наступательных вооружений Киеву. В том числе — о передаче дальнобойных ракет. Они способны поражать цели даже в глубине российской территории.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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