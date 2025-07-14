Выбор ради себя: Рита Дакота открыла причину прекращения общения с Владом Соколовским

Рита Дакота прекратила общение с Владом Соколовским: главная причина

1:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Рита Дакотав соцсети Instagram* объяснила подписчикам, почему полностью прекратила личное общение с отцом своей дочери, артистом Владом Соколовским.

Ключевая причина — решение ставить на первое место собственное психологическое благополучие.

"Я больше не хочу выстраивать отношения ради ребёнка или быть "мудрой' в ущерб себе. Я выбираю быть счастливой", — заявила Дакота.

Она подчеркнула, что общение с Соколовским вызывало у неё негативные эмоции. "Мне было прям плохо от общения, а без него, наоборот, хорошо, легко". Певица отметила полярно разные ценности и взгляды на мир, семью и уважение.

Контакты отца с дочерью Мией сохраняются, но строго через няню или бабушку.

"С ребёнком он может коммуницировать беспрепятственно… Мия может к нему прилетать или он к ней", — уточнила Рита, добавив об отсутствии злости или обид.

Напомним, пара развелась в 2018 году из-за измен Соколовского. Дакота ранее говорила о попытках наладить дружеское общение для дочери, отмечая даже периоды тепла. Однако поведение бывшего мужа в последние месяцы убедило ее в невозможности продолжения контактов.

Соколовский ранее выражал беспокойство о редких встречах с Мией, которая много времени проводит с матерью за границей. Он заявлял о страхе потерять связь с ребёнком, но подчёркивал, что не ограничивает её выезды из России.

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