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Успенская раскрыла, что поможет Ефремову вернуть успех после тюрьмы

Любовь Успенская: как Михаил Ефремов сможет вернуться на сцену после освобождения
1:19
Правда ТВ

Любовь Успенская высказала неожиданное мнение о судьбе Михаила Ефремова. В интервью Надежде Стрелец певица заявила, что актёр сможет вернуть успех после освобождения по УДО.

Успенская назвала Ефремова "великим актёром", несмотря на трагическое ДТП с гибелью курьера Сергея Захарова в 2020 году. Она убеждена: его талант даёт шанс на реабилитацию.

"У него единственный путь к искуплению. Выйти в спектакле и сыграть так, чтобы замороженные сердца растаяли. Чтобы люди плакали и забыли всё", — уверена она.

По её словам, лишь триумфальная роль очистит репутацию Ефремова. Зрители должны увидеть на сцене гениального мастера, а не осуждённого. "Только так можно оправдаться", — добавила Успенская.

Певица резюмировала: "Талант прощает всё". Она верит, что публика способна разделить человека и художника.

Напомним, 8 июня 2020 года автомобиль Ефремова спровоцировал смертельное ДТП в Москве. Суд приговорил актера к 7,5 годам колонии. Наказание он отбывал в исправительном учреждении Белгородской области.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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