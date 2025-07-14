Скандал с автоподписью: как Джо Байден подписывал указы и чем это грозит ему?

Автоподпись и решение суда: ждет ли Байдена проверка на вменяемость?

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Джо Байден признал, что при подписании президентских указов использовал автоперо — устройство, которое ставит подпись автоматически. Об этом он рассказал в интервью New York Times.

По словам Байдена, он лично принимал все решения. А автоподпись применялась из-за большого объема документов. В декабре и январе таким способом были подписаны 25 указов о помиловании, включая дела генерала Марка Милли, Энтони Фаучи и членов конгресса.

Дональд Трамп считает такие документы недействительными. Он заявил, что сотрудники Белого дома подписывали указы от имени Байдена. Минюст США начал проверку. Адвокат Эд Мартин выясняет, был ли Байден вменяем и сам ли он принимал решения.

Байден утверждает, что сознательно помиловал нуждающихся — чтобы уберечь их и семью от судебных расходов. Он также обвинил Трампа в мстительности и политическом давлении.

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