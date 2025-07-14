Лечебное дело, стоматология, педиатрия – неожиданные цифры: почему цены на обучение в медвузах стремительно растут?

Обучение в медицинских вузах России резко подорожало. Как пишет «Коммерсантъ», в некоторых университетах цены выросли на 30–35 процентов.
Так, шесть лет на «Стоматологии» в Сеченовском теперь стоят 5,9 миллиона рублей — это почти на миллион больше, чем раньше. «Педиатрия» там же — 5,3 миллиона, рост на 35 процентов.
В РНИМУ имени Пирогова год обучения по направлению «Лечебное дело» стоит 800 тысяч — на треть дороже, чем в прошлом году. Уралмед тоже поднял цены: стоматология — плюс 34 процента, лечебное дело — почти 18.
Руководство вузов объясняет рост тратами на бюджетное обучение, инфляцией, модернизацией и повышением зарплат. Академик Янушевич отметил, что чем дороже государству обходится студент, тем выше стоимость на платной основе.
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