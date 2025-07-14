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История, которую МакSим никогда не забудет: выступление, которое пошло не по плану

МакSим рассказала о неловком выступлении на детском празднике после Бритни Спирс
1:13
Правда ТВ

Певица МакSим (Марина Абросимова) вспомнила забавный и неловкий эпизод из своей карьеры. В интервью Лауре Джугелии артистка рассказала о выступлении на частном детском празднике, которое пошло не по плану.

Марину пригласили спеть на корпоративе в честь дня рождения шестилетней девочки. Желая произвести впечатление на именинницу, певица тщательно подготовилась — надела пышное платье, напоминающее наряд диснеевской принцессы.

Однако реакция ребёнка оказалась неожиданной. Весь концерт девочка простояла с абсолютно отсутствующим взглядом, не проявляя ни восторга, ни даже простой заинтересованности.

"В середине мероприятия я не выдержала и спросила: "Ты вообще знаешь, кто я?" Она кивнула: "Да"", — поделилась МакSим.

Разгадка пришла позже. Оказалось, на предыдущий день рождения той же девочке родители подарили выступление Бритни Спирс. На этом фоне появление МакSим в костюме принцессы, видимо, не вызвало бурных эмоций.

"Концерт в итоге прошёл хорошо, всем взрослым гостям понравилось", — поспешила уточнить певица. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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