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Секрет комбо-вкладов: как банки заманивают нас высокими ставками?

На что намекают высокие ставки комбо-вкладов? Краткий анализ
1:02
Правда ТВ

Банки массово предлагают вклады под 24-30%. Но есть нюанс. Это так называемые комбо-вклады — они доступны только тем, кто подключился к программе долгосрочных сбережений.

Как рассказали в "Финуслугах", такие вклады есть уже у большинства крупных банков. Ставки действительно высокие, но только первые два-три месяца. Потом доходность снижается. А сама сумма вклада ограничена — всё зависит от первого взноса по договору ПДС.

Если клиент расторгнет договор — проценты "сгорают". Останется символическая доходность. Эксперты считают такие вклады больше маркетинговым ходом. По сути, это инструмент, чтобы продвигать ПДС. Как бонус за лояльность.

Есть и жалобы. Люди не всегда понимают, как считается доход. Особенно пожилые. Их часто уверяют, что ПДС — это обычный вклад. Но это не совсем так.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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