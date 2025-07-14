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Измените привычки: как снижать давление с помощью привычной пищи

Ученые доказали: обычные яблоки снижают давление как лекарства
1:03
Правда ТВ

Некоторые продукты растительного происхождения могут снижать давление не хуже лекарств. Об этом газете Daily Mirror рассказал профессор Кристиан Хейсс. Он занимается вопросами сердечно-сосудистой медицины.

По словам Хейсса, главный эффект дают флавоноиды. Они есть в чае, какао, яблоках, луке, винограде и ягодах. Например, если пить по две-три чашки какао в день или съедать два яблока, давление снижается. Причём эффект может быть таким же, как от таблеток.

Профессор отмечает: побочных эффектов у такой диеты почти нет. Она особенно полезна для тех, у кого уже есть гипертония. Но и у здоровых людей сосуды начинают работать лучше. Это значит, что такие продукты могут и предотвращать болезни сердца.

Хейсс уточнил: флавоноиды не заменят лекарства, но попробовать точно стоит. Вместо десерта — яблоко. Или чашка какао.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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