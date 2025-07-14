Измените привычки: как снижать давление с помощью привычной пищи

Ученые доказали: обычные яблоки снижают давление как лекарства

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Некоторые продукты растительного происхождения могут снижать давление не хуже лекарств. Об этом газете Daily Mirror рассказал профессор Кристиан Хейсс. Он занимается вопросами сердечно-сосудистой медицины.

По словам Хейсса, главный эффект дают флавоноиды. Они есть в чае, какао, яблоках, луке, винограде и ягодах. Например, если пить по две-три чашки какао в день или съедать два яблока, давление снижается. Причём эффект может быть таким же, как от таблеток.

Профессор отмечает: побочных эффектов у такой диеты почти нет. Она особенно полезна для тех, у кого уже есть гипертония. Но и у здоровых людей сосуды начинают работать лучше. Это значит, что такие продукты могут и предотвращать болезни сердца.

Хейсс уточнил: флавоноиды не заменят лекарства, но попробовать точно стоит. Вместо десерта — яблоко. Или чашка какао.

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